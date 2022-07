Tuttosport: la Fiorentina pesta i piedi al Torino anche per Praet

Possibile duello di mercato tra Fiorentina e Torino per Dennis Praet. Come scrive, infatti, Tuttosport la "stella polare" per Juric per la trequarti è proprio il belga. "Non abbiamo nessuno come lui": il tecnico granata lo dice da mesi. A Cairo e Vagnati, nel summit milanese post fine campionato, una quarantina di giorni fa, citò il belga come un mantra. Però il Leicester finora non ha accettato le proposte del Torino. La migliore? Un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno agli 8 milioni in caso di qualificazione a una coppa europea. La Fiorentina - si legge - non solo pesta i piedi al Toro su Gollini (dopo Mandragora), non solo fa a pugni sul valore di Milinkovic-Savic (che interessa a Italiano) e di Dragowski (in uscita: i granata lo prenderebbero volentieri). Anche su Praet ora si sono mossi. E con decisione. Italiano pratica un gioco molto simile a quello del tecnico croato. La Fiorentina ha fatto annusare soldi freschi al Leicester: 6 milioni cash più altri 2 di bonus. Acquisto a titolo definitivo. Per or gli inglesi sanno che Praet vorrebbe restare in granata. Ma il rischio di un caso Mandragora 2.0 è più che possibile, strada facendo.