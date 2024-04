Tuttosport: Ikoné salva la Fiorentina. Pari stretto per il Genoa

"La Fiorentina torna a segnare con un attaccante - Ikonè - dopo la rete annullata, nel primo tempo, a Belotti per fuorigioco, ma non basta a ritrovare il successo che in campionato manca da quasi due mesi, dal 26 febbraio, 2-1 con la Lazio. La zona Europa rimane distante 5 punti (con una gara da recuperare) e così Vincenzo Italiano non può festeggiare come avrebbe voluto la 150esima partita da allenatore viola: gli obiettivi comunque sono la Conference (giovedì ci sarà il ritorno dei quarti con il Viktoria Plzen) e la Coppa Italia (il 24 il ritorno della semifinale contro l'Atalanta).