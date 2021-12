Tutti i nomi per il vice-Vlahovic: ostacoli, ripensamenti e un occhio al futuro

Quanti nomi gironi intorno all'attacco della Fiorentina. Tra scontenti e talenti del futuro, la società viola prepara il colpo

Che la Fiorentina stia cercando un secondo attaccante non è più una sorpresa e la scelta sembra essere stata presa. Nel calciomercato però, nulla è dato per scontato e la dirigenza viola sta seguendo più piste alla volta, pensando anche al futuro del club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi più accreditati rimane quello di Borja Mayoral. L'attaccante della Roma è sempre alla ricerca di spazio e i rapporti tra Fiorentina e Real Madrid sono ottimi. Il problema rimane sempre Mourinho, che sembra incline a trovare spazio per l'attaccante spagnolo. Rimane forte l'interesse anche per Tony Martinez, profilo che piace molto a Pradè. Attenzione anche al futuro della Salernitana, da cui dipenderà anche il destino di Simy, in estate molto vicino alla Fiorentina. Per il futuro infine, il giocatore più seguito è quello di Agustin Martinez del Peñarol. talento indiscusso, con una concorrenza agguerrita.