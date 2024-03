Tutti al Franchi per Joe Barone: tra coreografia e sold out

Il conto alla rovescia è cominciato all’inizio della settimana. E sono bastati un paio di giorni di vendita per esaurire i biglietti di Fiorentina-Milan. Al di là dei tecnicismi per dichiarare il sold-out, di tagliandi in circolazione se ne trovano pochissimi già da ieri mattina. Qualcosa potrebbe ancora essere sbloccato nei posti a scarsa visibilità, ma il conteggio totale alla fine cambierà di poco perché si tratterebbe eventualmente di una manciata di biglietti. In ogni caso la Fiesole è completamente esaurita, mappa alla mano restano a disposizione solo alcuni posti nelle zone più centrali della Tribuna. Ma anche quelli saranno venduti nelle prossime ore. Attualmente gli spettatori attesi sugli spalti sono oltre 30mila. Andare un po’ più in là si può, ma non troppo. L’attuale sold out del Franchi può grossomodo attestarsi intorno alle 32mila presenze complice la chiusura della Curva Ferrovia già interessata dai lavori di restyling. Se sarà sbloccato qualche altro biglietto si arriverà massimo a quella cifra. Insomma, il Franchi sarà quello delle grandi occasioni e la partita entrerà nel novero di quelle da ricordare a lungo. Alla prima senza Joe Barone hanno voluto esserci in tanti. Sarà l’occasione per rendere omaggio ancora una volta al compianto direttore generale viola e per sostenere i ragazzi di Italiano in un momento umanamente ed emotivamente complicato. Ieri la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta tutti i tifosi prima del fischio d’inizio.«In occasione della partita di sabato - spiega il comunicato -, si invita la tifoseria a presenziare alle 18.45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo restare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà». Sarà un altro di quei momenti da vivere, intenso e unico. Poi le emozioni si sposteranno dentro il Franchi. Sugli spalti. Lì dove in Tribuna resterà vuota la poltrona che è sempre stata di Barone, mentre gli altri settori metteranno in scena uno spettacolo da brividi. Il resto del comunicato della Fiesole non lascia spazio a dubbi e conferma quanto si era intuito nei giorni scorsi. «Invitiamo tutti i tifosi ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona». Sarà, insomma e come previsto, una notte speciale. Diversa da tutte le altre.