Tutti al Franchi: il tifo viola si unisce per guidare la Fiorentina

Domani sera al Franchi, la Fiorentina scenderà in campo per completare la questione Coppa Italia. Lo stadio viola è pronto per guidare la squadra di Italiano alla vittoria. Fin qui, sono stati venduti circa 25mila biglietti: la speranza è quella di arrivare a tagliare il traguardo dei 30mila spettatori, per cercare di accompagnare la squadra verso quel sogno chiamato finale. Le ultime due partite hanno minato un po' l'entusiasmo, specie per la dinamica della sconfitte, ma è ora che serve la spinta della città. La stessa che, qua e là, ha colorato con degli striscioni d'incoraggiamento ponti e cavalcavia, con veri e propri "lenzuoli" con scritto "Tutti allo stadio", con l'immagine del gagliardetto della Coppa Italia che solitamente si cuce sul petto la squadra vincitrice. Lo riporta Il Tirreno.