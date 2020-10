Tre veterani a rischio svincolo. Il campo deciderà il loro futuro

Se da una parte si tratta con i propri procuratori per adeguamenti e prolungamenti del contratto (Leggi le situazioni più calde dei giocatori viola). Per alcuni sarà esclusivamente il campo a parlare. Stando a quanto troviamo scritto nell’edizione del Corriere dello Sport infatti, questa stagione sarà decisiva per i tre che tra pochi mesi finiranno in regime di svincolo: Caceres, Borja Valero e Ribery. A dispetto dell’età anagrafica (rispettivamente 33, 35 e 37 anni), toccherà solo a loro dimostrare che non è ancora giunto il momento di farsi da parte.