Tre mancini per sostituire Chiesa: via al casting anche sull’ala

Juventus, Inter e Milan su Federico Chiesa, che ormai sembra in procinto di salutare la Fiorentina al termine della sua stagione migliore in termini realizzativi. Il Corriere Fiorentino scrive che dalla cessione del numero 25 dipende tutto il mercato della società viola. 60 milioni, non meno, con i quali Commisso pianifica di gettarsi a capofitto sul sostituto. La prima scelta è Domenico Berardi, seguito da tempo e pallino di Pradè, grande amico di Benassi che ritroverebbe a Firenze, ma legato alla piazza di Sassuolo e tentato dalla possibilità di diventare una bandiera. Non sarebbe, vista l’esperienza ormai acquisita, una scommessa. Poi c’è Orsolini (SCHEDA), che Iachini si ricorda bene visto che l’esordio del tecnico ascolano a Bologna fu macchiato proprio da una punizione del numero 7 felsineo allo scadere. I rapporti con i rossoblu sono buoni, il giocatore non è più in orbita Juventus e ci sono state lievi tensioni con Mihajlovic. Tutto questo gioca a favore della Fiorentina. Infine, nomi nuovi da Roma: la nuova gestione Friedkin non punterà su Under (SCHEDA) e Kluivert, il primo interessa particolarmente, ma il suo agente è Ramadani e questo, dati i problemi con Milenkovic, potrebbe frenare la trattativa. CONOSCIAMOLI MEGLIO SU TUTTITALENTI

PROBLEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’AREA DEL NUOVO CS