Tra Udinese e mercato, per Barak e altri sarà l’ultima in maglia viola?

Tra campo e mercato, tra la corsa Champions e la Supercoppa e la valigia pronta per una cessione. Tra oggi pomeriggio e la prossima settimana in Arabia ci saranno tanti protagonisti sospesi tra un presente in viola e un futuro altrove. Il nome più caldo in uscita è quello di Josip Brekalo: il croato sembrava destinato a una cessione lampo alla Dinamo Zagabria ma l’affare non solo non è stato chiuso ma non è nemmeno decollato così tanto. L’allenatore Jakirovic si era speso in parole importanti ma nelle ultime ore si è inserita con forza la Salernitana. Toccherà al calciatore decidere. Un altro nome sospeso, ex di giornata, è Antonin Barak. Il Napoli fa sul serio: l’intesa tra le parti non è stata raggiunta, gli azzurri hanno offerto 500 mila euro di prestito più riscatto fissato a sei milioni, ma la sensazione è che a Riyadh, in contemporanea alla partita, gli uomini mercato di De Laurentiis torneranno alla carica. Per la Fiorentina Barak può partire ma con un’offerta almeno da dieci milioni. Sempre il Napoli, nei giorni scorsi, aveva bussato alla porta viola anche per Quarta, dichiarato però incedibile. Sullo sfondo anche il futuro di Infantino, che potrebbe essere ceduto in prestito e davanti occhio alla coppia Ikoné e Nzola. Per l’esterno la dirigenza ascolta proposte che però ancora non sono arrivate, mentre sull’attaccante c’è grande interesse in Serie A: Cagliari, Empoli, ancora Salernitana sono tutte squadre che prenderebbero volentieri Nzola per i prossimi sei mesi. Se ne riparlerà negli ultimi giorni di mercato. In entrata le attenzioni continuano a concentrarsi su Vargas dell’Augsburg. Il giocatore ha detto sì a un trasferimento in Italia e si lavora per strappare le migliori condizioni possibili. L’operazione comunque potrebbe andare in porto per 7-8 milioni di euro e attenzione ad accelerate nel week end proprio per dare a Italiano un altro nuovo acquisto per l’Arabia. Lo riporta La Repubblica