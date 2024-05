Tra Firenze e Atene c’è di mezzo Cagliari: passaggio obbligato per l’Europa

Tra Firenze e Atene c’è di mezzo Cagliari. No, non è una nuova rotta, ma semplicemente un passaggio obbligato, con vista Europa. Già, perchè l’impegno di questa sera (ore 20,45) all’Unipol Domus se per i padroni di casa è una passerella per la salvezza conquistata e per omaggiare nel migliore dei modi la straordinaria carriera di Sir Claudio Ranieri, per la Fiorentina significa punti pesanti per consolidare l’Europa per la prossima stagione. Indipendentemente da come andrà la finale di Conference. Presente e futuro si intrecciando dunque, ma l’attenzione dei viola in generale e di Italiano in particolare è proprio su un impegno alla volta: «Per quanto mi riguarda – ha detto il tecnico viola – dico quello che sto dicendo da giorni: ho la massima attenzione solo per questa partita, poi dopo il 2 giugno tireremo le somme, come dice il nostro direttore». Lo riporta la Nazione.