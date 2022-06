Torino, Bremer potrebbe cambiare sponda: Mandragora nell’affare?

La Juventus si sarebbe inserita di prepotenza tra il Torino e l'Inter per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, con ogni probabilità, lascerà i granata durante questa sessione di calciomercato e nelle ultime ore prende quota l'ipotesi di un cambio di sponda. Come scrive Tuttosport, con la possibile partenza di de Ligt, i bianconeri troverebbero una strada spianata con il Torino, vista anche la posizione tra i due club per Rolando Mandragora. Il giocatore piace molto anche alla Fiorentina, ma la sensazione è che in questo tipo di situazione i viola possano rivelarsi i famosi "terzi incomodo" e vedersi sfumare l'affare davanti agli occhi.