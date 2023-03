Toldo: “Vi spiego le differenze tra 1996 e 2001. Con la Fiorentina in finale…”

David Guetta ha intervistato per il Corriere Fiorentino Francesco Toldo . L'ex viola inizia parlando della vittoria della Coppa Italia nel 2001: "Un successo certamente molto diverso dal trionfo del 1996, quando ci aspettarono in trentamila alle 3 di notte. Quella fu una vittoria che potrei definire della spensieratezza. Un po’ perché eravamo tutti più giovani e molto perché nel 2001 avevamo vissuto giorni molto difficili con tutti i problemi che aveva la società. E anche la mia preparazione alle due finali fu diversa rispetto a cinque anni prima. Sapevo che sarei andato via dopo otto stagioni per me bellissime e volevo lasciare la Fiorentina con una vittoria. Era un mio impegno togliermi la maglia viola alzando la Coppa Italia. Preparai le gare contro il Parma con una meticolosità assoluta. Un esempio? Volli indossare gli stessi guanti che aveva Zoff nel Mondiale del 1982, non trascurai proprio niente".

Alla domanda se era più forte la Fiorentina del 1996 o quella del 2001, Tolde risponde così: "Due situazioni molto diverse e comunque la migliore Fiorentina in cui ho giocato resta quella del primo anno di Trapattoni: Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Oliveira, Heinrich, Cois, Torricelli, mi dica lei dove eravamo deboli?". E se la finale di Coppa Italia 2023 fosse Fiorentina-Inter, le sue due ex squadre: "Farei uno strappo alla regola e come Fantozzi mi metterei davanti alla televisione con pizza e birrone ghiacciato e mi godrei lo spettacolo. Non mi chieda per chi farei eventualmente il tifo perché non ho risposte sincere. Intanto però bisogna arrivarci in finale e tutto nel calcio è maledettamente difficile".