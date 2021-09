Terzic &co: Italiano ha impiegato tutti, è il gioco delle coppie

Italiano ha lavorato sin dal ritiro sul concetto delle coppie di giocatori da impiegare nella stessa zolla di campo

Nel novero dei giocatori di movimento impiegati da Vincenzo Italiano mancava il solo Aleksa Terzic . L'unico - ricorda La Nazione - a non essere sceso in campo nelle prime cinque di campionato. Il terzino serbo ha fatto il suo esordio nella trasferta di Udine, complice l’infortunio di Biraghi. Col classe '99 sale a 26 il numero dei giocatori utilizzati da Italiano. Un dato davvero alto, anche se inferiore ai 33 impiegati con lo Spezia nelle stesse gare.

La squadra viola ha le caratteristiche di un piccolo automa, in cui chiunque subentra sa alla perfezione in quale zolla del campo operare e quali giocate fare per rendersi efficace. Fin dal ritiro di Moena il tecnico aveva scelto di lavorare in modo quasi maniacale sul concetto delle coppie. Il diktat è semplice: quello che sa fare un giocatore, lo deve imparare al meglio anche un altro.