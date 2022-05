Terracciano, continua la bella storia con la Fiorentina: a giorni il rinnovo

Dopo l'ottima stagione, Terracciano è pronto a raccogliere il suo premio: prolungamento del contratto fino al 2024. Sorride anche Rosati.

Pietro Terracciano è stata una delle note positive della stagione della Fiorentina. Partendo con un ruolo da comparsa, si è ritrovato a difendere la porta viola praticamente per tutto il campionato. Salvo qualche piccolo errore, le sue prestazioni non hanno deluso e la dirigenza viola è pronta a premiarlo. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, prossimamente ci sarà un incontro con la dirigenza viola per prolungare il contratto di un anno, fino al 2024. Lo stesso vale per Antonio Rosati, il cui contratto verrà rinnovato di un altro anno fino al 2023.