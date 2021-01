Tanti con la valigia, ma servono i tre punti. Sarà un match da giocatori tosti

La classifica che si è messa male e il traffico del mercato nella testa di molti. Al Franchi, come scrive La Nazione, sarà un pomeriggio da “giocatori tosti“, ma il quotidiano si domanda se i giocatori viola saranno pronti per questo appuntamento cruciale della stagione. Dopo la prestazione luccicante contro la Juve, ora c’è “bisogno di aiutarsi e di lottare sui palloni sporchi“, perché la Fiorentina è in una terra di mezzo da cui sembra difficile uscire. La difficoltà di Prandelli – si legge – è quella di tradurre la proposta di gioco in qualità dell’ultimo passaggio. Senza più Chiesa però, è complicato guadagnare metri e nelle ultime sfide i viola hanno timbrato il cartellino quasi esclusivamente su rigore con Vlahovic. La strategia però sembra non cambiare: la Fiorentina non può permettersi due punte e dunque anche oggi vedremo Kouamé in una fase più avanzata della partita.

Fiorentina, serve tornare a vincere. Dietro c’è il baratro