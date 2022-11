Tanti auguri: la “Canzone viola” compie 91 anni

La "Canzone viola", cioè l’inno della Fiorentina, ha tagliato il traguardo dei 91 anni. Tanti ne sono passati da quel 22 novembre 1931 quando venne intonato la prima volta al “Berta” in occasione di Fiorentina-Roma 3-1. Per l’occasione venne distribuito fuori dallo stadio un volantino per fare in modo che tutti gli spettatori cantassero il nuovo inno ufficiale della squadra. Sul volantino, distribuito dai rappresentanti dell’Ordine del Marzocco (il primo nucleo di tifosi), erano indicati anche gli autori: la musica era stata composta da Marco Vinicio, mentre il testo era stato accreditato a Marcello Manni. Quest’ultimo, però, era in realtà solo un “prestanome”, in quanto il testo venne scritto da Enzo Marcacci, un bambino di 12 anni che, essendo minorenne, non risultava fra gli iscritti all’EIda (la Siae dell’epoca).