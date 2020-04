Taglio stipendi, Fiorentina e altre quattro società trattano: ecco le condizioni

Su La Repubblica oggi in edicola si parla del taglio degli stipendi in Serie A, tema caldissimo dopo la proposta presentata ieri dai club (LEGGI) e la risposta al vetriolo dell’Aic (LEGGI). Tra le società che stanno già trattando con i propri tesserati (non viene compresa la Juventus, che ha già trovato un accordo nei giorni scorsi) ci sono Fiorentina, Lazio, Inter, Cagliari e Bologna. Possibile il taglio di una mensilità e la spalmatura di altre tre sulla prossima stagione, una soluzione ben vista dal sindacato.