Stadio a Campi? C’è lo scoglio degli aerei in atterraggio

Toscana Aeroporti, tramite l’amministratore delegato Roberto Naldi, ha messo le mani avanti circa l’incompatibilità tra nuovo stadio a Campi Bisenzio e nuova pista. “E’ partita la contraerea” è il commento – scrive il Corriere Fiorentino – che rimbalza nelle stanze della sede della Fiorentina alle parole proprio di Naldi a Repubblica Firenze.

Le osservazioni della società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa si basano su uno studio avviato già alle prime avvisaglie di questa possibilità, l’estate scorsa, e concluso a novembre. Il risultato: l’area dello stadio è ai confini con quella di tutela C prevista dalle normative di sicurezza, ma è in gran parte nel cono di atterraggio e partenza. Teoricamente è possibile edificare – sostiene Toscana Aeroporti – sull’area individuare da Commisso, ma non alle “insediamenti ad elevato affollamento” così come “scuole, ospedali e, in genere, obiettivi sensibili” ed attività che “possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale”. Ma il vero problema è un altro. Se lo stadio sarà alto, com’è apparso più volte, circa 40 metri, il “tetto” dell’impianto sarebbe a 78 metri. A quella distanza dalla futura pista di Peretola, gli aerei in atterraggio sono a 64 metri di altezza. C’è l’alternativa? Forse facendo atterrare gli aerei con procedure di landin più alte, ma limitando l’operatività dello scalo, un controsenso.

Non solo: le luci di uno stadio (illuminato a giorno) sono in contraddizione con le misure di sicurezza e pure tutti gli impianti di trasmissione potrebbero interferire con i radar dell’aeroporto. Sono questi i motivi della levata di scudi di Toscana Aeroporti che ha fatto ripartire l’iter formale per la nuova pista.