Naldi (AD Toscana Aeroporti): “L’aeroporto viene prima dello stadio, faremo guerra legale”

La Fiorentina e l’opzione sui terreni di Campi per il nuovo stadio? Interferirebbe con la nuova pista. Dovesse andare avanti questa ipotesi non risparmieremo energie dal punto di vista legale per tutelare il nostro investimento. Su questo occorre essere molto chiari: il posizionamento dello stadio a Campi interferisce sulle rotte di decollo del progetto della pista. Abbiamo attentamente verificato. Noi siamo stati sempre molto aperti nel parlare di collaborazioni con la Fiorentina. Dovesse però andare avanti questa ipotesi non risparmieremo energie dal punto di vista comunicativo e legale per tutelare il nostro investimento. Serve rispetto per l’investimento sull’aeroporto, che viene prima.