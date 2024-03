Sottil imprendibile: fa ammattire Mancini nella sua Firenze e poi Huijsen

Il Corriere dello Sport si sofferma su alcuni singoli di Fiorentina-Roma. Sottil, imprendibile per un tempo, ha fatto subito ammonire Mancini, capitano sfortunato nella sua Firenze, costringendo la Roma a cambiare assetto e poi il singolo, a rischio espulsione: anche Huijsen, curiosamente, sarebbe stato ammonito per un fallo su Sottil. Ma in generale la Fiorentina si è resa pericolosa in tutti i duelli aerei, come nell’angolo dell'1-0 in cui Nico Gonzalez ha spizzato per Ranieri: è stata la dodicesima rete di testa della squadra. Ogni cross era un incubo per Svilar, che non ha incassato il 2-0 prima dell’intervallo perché gli attaccanti avversari non sono stati abbastanza precisi.