Sivasspor-Fiorentina: gli indisponibili e le probabili scelte di Italiano

Su Il Corriere dello Sport un'analisi della probabile formazione che metterà in campo Vincenzo Italiano contro il Sivassport domani sera nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Come scrive il quotidiano, la squadra viola sosterrà la rifinitura stavolta direttamente sul posto di gara, e nell'ultimo allenamento pre-partita il tecnico viola prenderà le proprie decisioni. Intanto, quella che riguarda il portiere: assente per febbre a Cremona, Terracciano è regolarmente in gruppo da un paio di giorni e quindi domani ci sarà di nuovo lui tra i pali. Tre gli assenti sicuri: a Biraghi squalificato e a Terzic infortunato, si è aggiunto Sottil che proprio nella seduta di ieri mattina prima di lasciare Firenze ha rimediato una contusione e per questo è stato tenuto fuori dai convocati. Tutti gli altri calciatori sono a disposizione e così Italiano ha più opzioni da cui attingere per mettere insieme l'undici di partenza. Detto che Dodo e Ranieri saranno gli interpreti chiamati a dare ora spinta e ora copertura sulle rispettive fasce di competenza, in difesa Quarta e Igor sono in vantaggio su Milenkovic per andare a comporre la coppia centrale, mentre a proposito di coppie e di certezze Amrabat-Mandragora è soluzione garantita a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco, Italiano potrebbe dare fiducia infine a Brekalo, che con Gonzalez ed uno tra Ikone e Saponara supporterà sulla trequarti l'unica punta Arthur Cabral.