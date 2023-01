Sirigu scalda i guanti: mossi in primi passi in maglia viola

Salvatore Sirigu si prepara per la seconda parte di stagione con indosso la nuova maglia della Fiorentina. Il calciatore, come scrive La Nazione, sta svolgendo i suoi primi allenamenti con il nuovo gruppo in questi giorni ed è destinato ad andare in panchina già per il match contro la Lazio. Il portiere arrivato dal Napoli ha firmato un contratto fino al a giugno con opzione per un altro anno e vestirà la maglia numero 56, in omaggio ai suoi genitori, nati proprio in quell'anno.