Signori, inizia il mercato: la Fiorentina pronta a muovere le punte

Le punte

La Fiorentina ha bisogno di gol e non è detto che Italiano si accontenti degli attaccanti attuali. Per questo motivo, in caso di cessione di Cabral, il club viola tornerebbe con forza su due obiettivi: Belottie Shomurodov. Il primo piace parecchio, ma anche il secondo potrebbe rivelarsi una soluzione nel caso in cui il Torino non trovasse un accordo.