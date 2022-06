Si tratta per Dodò, ma Odriozola non è del tutto tramontato

Alvaro Odriozola non rientra nei piani del Real Madrid campione d’Europa, come invece sperava. Ancelotti - scrive il Corriere dello Sport - ha comunicato al terzino basco che non c’è posto per lui nei Blancos. Il classe '95 è libero di trovarsi un’altra sistemazione. Per questo la Fiorentina farà un tentativo in extremis per convincerlo a riabbracciare Firenze. L'ostacolo non indifferente sono i 4 milioni percepiti dallo spagnolo.