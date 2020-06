Sfiorare, ma non toccare. Franchi: altra frenata sul progetto di restyling

“Gli interventi futuri non dovranno in alcun modo stravolgere la struttura“. Firmato ministero dei beni culturali. Tradotto: il Franchi – spiega La Nazione – si può al massimo sfiorare, non toccare. Nuova, brusca, frenata sul progetto di un ipotetico restyling dello stadio viola (progetto già di suo condizionato da mille variabili). L’ennesimo paletto all’ambizione, cara a Palazzo Vecchio, di trasformare il gioiello di Nervi in uno stadio più moderno e confortevole arriva da Roma dove, in questi giorni, si sta lavorando al decreto semplificazione.

Ebbene da quanto filtrato ieri dagli ambienti politici capitolini si evince che nel nuovo compendio di norme non si dovrebbero aprire particolari margini di manovra per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi considerati monumenti di interesse nazionalei. Nessun ammorbidimento dei rigidi vincoli che ad oggi bloccano ogni progetto di ristrutturazione impattante. La conferma di qualcosa che era più di una sensazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri allorché il MIbact ha diffuso un lungo comunicato in risposta all’interrogazione parlamentare voluta del deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi.