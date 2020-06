Toccafondi (IV): “Franchi, interessi non coincidono. Serve passo in avanti della soprintendenza”

Il deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi parla a Radio Bruno riguardo alla questione stadio (ACCVC SU STADIO): “Conosco il Franchi, spero che si possa migliorare però si va in una direzione diversa. Ho fatto presente che il Franchi è un monumento dai costi molto alti, che c’è una società che investe. Oggi ho fatto l’esempio del Flaminio, non mi sembra abbia fatto una bella fine. Il tema per me è reale e preoccupante. Si può fare uno stadio tutelando la torre di maratona, con le curve lontane dal campo diventa antieconomico per una società che vuole spendere per un bene pubblico. Non è detto che si possa fare tutto quello che si desidera, ci sono interessi che non coincidono. Senza un passo in avanti della soprintendenza si rischia di non vedere nascere l’ipotesi progettuale. Il decreto semplificazione può aiutare, da tempo diciamo che le infrastrutture sono un veicolo molto importante di ripartenza, adesso più che mai rispetto al passato visti i tempi di crisi”.