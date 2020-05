Serie A, ipotesi play-off/play-out: la Fiorentina potrebbe giocarsi l’Europa League

All’interno delle pagine de La Repubblica (edizione nazionale) troviamo la spiegazione del piano B che la Figc potrebbe applicare in caso di nuovo stop alla Serie A. Le prime sei squadre in classifica disputerebbero i play-off scudetto: le prime due direttamente in semifinale, mentre terza-sesta e quarta-quinta si giocherebbero gli altri due posti. Stessa soluzione per i play-out retrocessione, mentre le restanti otto formazioni, tra le quali c’è anche la Fiorentina, potrebbero sfidarsi per gli altri piazzamenti, compreso quel 7° posto che potrebbe garantire l’acceso ai preliminari di Europa League.