Tutti i dubbi di Cairo: tra playoff e un finale di stagione fuori tempo massimo

La Gazzetta dello Sport riporta le opinioni di Urbano Cairo, ospite della trasmissione Un giorno da pecora di Radio Rai. Il numero uno granata è scettico sulla possibilità di terminare la stagione il 20 di agosto, una data che non darebbe il tempo ai calciatori di recuperare prima dell’inizio della campagna successiva, un inizio che allo stesso tempo non può essere posticipato troppo dato che nel 2021 è in programma l’Europeo. Inoltre, è molto chiara la posizione su playoff e playout: “Mi limito ad osservare che nel caso in cui non si potesse finire il campionato, non vedrei il senso di fare playoff e playout. Se non si può giocare, non si può giocare e basta. Se invece si può giocare, allora giochiamole tutte le partite del torneo… E poi, cambiare le regole in corsa espone sempre a mille ricorsi”.