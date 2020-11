Serie A al voto, in arrivo quasi due miliardi per sponsorizzazioni e diritti TV

Oggi è un giorno molto importante per la Lega Serie A, chiamata a votare a Roma sul maxi-investimento proposto dalla cordata CVC-Advent-Fsi di 1,7 miliardi di euro per il 10% delle quote del massimo campionato italiano. La trattativa va avanti da mesi, si tratterebbe di aprire ad una pluralità di sponsorizzazioni e di piattaforme alle quali cedere i diritti televisivi. Inoltre, i fondi verrebbero immessi fin da subito nel mercato per aiutare i club in difficoltà. Tra gli scettici c’è Lotito della Lazio, che cerca consensi per bloccare tutto; ma il Ministro Spadafora insiste sulla necessità di questa manovra, sostenendo che la Serie A non sia più in grado, nelle singole società, di sostenere i costi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

