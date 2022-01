Sentite Mauro: “Scamacca è meglio di Vlahovic. Juventus, prendi lui”

L'opinionista: "Scamacca grosso fisicamente, ha un’ottima progressione ed è molto bravo in contropiede. Lo vedo perfetto per la Juventus"

L'ex giocatore Massimo Mauro, oggi opinionista, ha detto la sua sul confronto tra Vlahovic e Scamacca a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Fossi nella Juve, punterei su un giovane già in grado di prendersi delle responsabilità. Come Scamacca, che per me è meglio di Vlahovic".