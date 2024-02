Senatori in ottime condizioni e migliora anche Biraghi: il punto dal Viola Park

Come sta la Fiorentina? Ieri il gruppo si è ritrovato dopo i due giorni di riposo concessi da Italiano alla squadra. C’è stato modo per analizzare il pareggio di Empoli e l’ennesima amnesia che ha sottratto punti alla classifica. Si è allenato con i compagni capitan Biraghi, che ha smaltito il problema fisico accusato al ‘Castellani’. Proseguono l’avvicinamento a una convocazione sia Dodo che Castrovilli, mentre gli altri sono segnalati tutti in buone condizioni, compresi Arthur, Bonaventura e Gonzalez. Da loro Italiano si aspetta che tornino quelli del girone d’andata. Altrimenti il cammino continuerà inesorabilmente a singhiozzo. Sono loro tre a far girare o meno la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.