Selfie, sorrisi e un sogno: a Firenze c’è la Conference League

La Conference League è a Firenze. L’obiettivo della Fiorentina, neanche a dirlo, è quello di riportare la coppa in città l’8 giugno, ovvero il giorno seguente alla finale di Praga. Il trofeo originale proprio in queste ore si trova in pieno centro storico. Il motivo? Un’iniziativa di Sky. La coppa infatti è esposta nel negozio Flagship Sky. Tutti i tifosi viola (e non solo) dunque hanno la possibilità di scattarsi una foto accanto all’ambito trofeo. La coppa - scrive La Nazione - si trova all’interno di una teca di vetro ed è visibile solo dall’interno del negozio. Iniziative simili sono avvenute anche con le altre coppe europee, nelle città delle squadre italiane che sono arrivate ai quarti di finale. Di recente infatti la Champions League è stata esposta in due negozi di Milano e Napoli, l’Europa League invece è stata a Roma e Torino. Ieri tante persone si sono alternate per una foto-ricordo, non solo tifosi della Fiorentina