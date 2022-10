Se le cantano e se le suonano, ma quando c’è burrasca non basta la versione soft

Molte società di calcio hanno sviluppato con grande convinzione l'idea di autoprodurre informazione attraverso i propri canali, ottenendo numeri di rilievo e negandosi spesso e volentieri ai media tradizionali, a parte le televisioni che pagano. La Fiorentina non fa eccezione. Il problema, scrive La Nazione, è che "questa declinazione leggera e istituzionale funziona quando splende il sole nel cuore dei tifosi, non ci sono tensioni e magari la squadra vince. Allora tutto è simpatico e trendy da documentare, anche un palleggio del magazziniere o l’intervista amichevole al giocatore mentre i compagni – oh yeah – passano e scherzano". In tempi più burrascosi il tifoso pretende spiegazioni, non si accontenta della versione soft. E allora l’interesse trasloca rapidamente dai contenuti ufficiali alle analisi sui giornali e sui siti, che i club sembrano considerare un fastidio quando splende il sole, figuriamoci quando piove...