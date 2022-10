“Se Jovic floppa anche a Firenze, è più vicino a Kokorin che a Mbappé”

"Si sta come quando aspetti il risultato dell’esame di un concorso, e un po’ lo vuoi sapere un po’ no, perché fa paura l’idea che il responso sia negativo". Con questa immagine Stefano Cappellini su La Repubblica apre la sua analisi sul momento attuale. Il giornalista si chiede quale Fiorentina vedremo dopo la sosta, se quella positiva scesa in campo col Verona o quella disastrosa di Udine o Istanbul. Cabral si sarà ricordato che il suo mestiere è segnare? Jovic avrà capito che se fa flop a Firenze dopo Madrid la sua carriera si avvicina più a quella di Kokorin che a quella di Mbappé? Ci sarebbe da invocare gli occhi di tigre, ma non è una metafora che ultimamente ha portato bene (riferimento ai risultati deludenti in sede di elezioni della parte sconfitta, ndr).