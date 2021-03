Sconfitta disarmante, la Fiorentina ignora gli appelli di Prandelli

Sul Corriere dello Sport troviamo il commento alla prestazione della Fiorentina, sconfitta per 1-0 dall’Udinese. Titolo dell’analisi: “Le parole al vento di Cesare“. Riportiamo una parte, l’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

Le cose sono due: o Prandelli non si è spiegato bene o i suoi uomini non gli hanno prestato la dovuta attenzione. Alla vigilia di questa disarmante sconfitta contro l’Udinese, l’allenatore era stato chiaro. Servono testa e concentrazione: aveva addirittura parlato di determinazione operaia perché con dieci punti di distanza dalla terz’ultima (ora sette), a questo punto della stagione, non si può essere sicuri della salvezza. L’intento era chiaro: dopo il bel secondo tempo contro lo Spezia, la Fiorentina doveva mantenere elevato lo standard che aveva esaltato tutti, Commisso compreso. E’ arrivata, invece, la peggiore delle gare che si potesse immaginare. Una sconfitta che ci poteva stare, questa prestazione scialba no. Anche perché sostenuta per oltre un’ora dal ritrovano sciamano viola, quel Franck Ribery che tutti reclamano quando manca perché capace di infondere coraggio e consapevolezza. La Fiorentina si è seduta, ha ignorato gli appelli dell’allenatore, ha considerato la presenza del campione francese alla stregua di un soprammobile e si è sprofondata in un sonno scosso solo da Nestorovski, altra meteora fuggente di varie edizioni del mercato viola.

(…)

Vista l’alternanza di prestazioni, società e allenatore viola hanno un vero problema: come far capire a questi calciatori che la pelle se la giocano davvero se l’atteggiamento sarà questo?