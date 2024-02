Sarri, Lazzari, Provedel e non solo: Fiorentina-Lazio, intrecci di mercato

Fiorentina-Lazio non è solo una partita che si è giocata sul campo. Le due società si sono sfidate in questo anni con obiettivi comuni e trattati contemporaneamente. Ma non solo, Commisso ha spesso chiesto informazioni su giocatori di proprietà di Lotito. Come riporta il Corriere dello Sport il primo nome è quello di Manuel Lazzari che nel giugno del 2019 fu individuato dal ds Pradè e l’allora tecnico gigliato Montella come uno dei primi obiettivi per integrare la rosa della Fiorentina, appena comprata da Commisso. Nulla di fatto. Anche lo stesso Sarri fu vicino alla Fiorentina. Alla fine del 2020 si intensificarono le voci secondo cui la società toscana era pronta a trattare il suo arrivo. Per ordine di tempo si ricorda, poi, il tentativo viola per Ivan Provedel. Dicembre 2021, Italiano era da poco passato alla guida della Fiorentina e, considerato il rendimento sottotono di Dragowski, chiese in vista dell’anno successivo l’innesto del portiere friulano che conosceva dallo Spezia. Non se ne fece nulla e passò alla Lazio nel 2022. Quando tra l'altro dal Sudamerica arrivarono i primi rumors sull'interesse viola per Valentin Castellanos.