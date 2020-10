Sarri, i nodi da sciogliere con la Juve. La verità sui contatti con Fiorentina e Roma

Niente accordo, per il momento, fra Sarri e la Juventus. La Gazzetta dello Sport assicura che non c’è ancora nessuna firma, sebbene le parti siano al lavoro e la svolta possa arrivare in fretta. La Juve ha intenzione di chiudere il rapporto entro domani, ma per farlo Sarri dovrebbe rinunciare alla penale che gli spetterebbe dato il mancato prolungamento. E qui emerge l’orgoglio del tecnico toscano che ritiene di aver fatto un ottimo lavoro, visti i problemi che anche Pirlo sta riscontrando. La Juventus, per lui, è una ferita aperta. 5,5 milioni netti più tre mensilità congelate l’anno scorso non sono una bazzecola, ad oggi manca l’accordo sulla spalmatura che il club bianconero vorrebbe estendere fino al 2021-2022.

E il futuro? I contatti con Roma e Fiorentina non ci sono stati, possibile che questo sia un anno sabbatico in stile Allegri. Entrare in corsa in una nuova realtà è da evitare per il suo calcio, fatto di molti meccanismi a memoria, e la pandemia spaventa. Probabilmente conviene aspettare.

LE PAROLE DI CASTROVILLI: “FIDUCIA A IACHINI”