Saponara protagonista: è il ponte tra la squadra e lo staff di Italiano

Doppio ruolo per Saponara: riferimento di Italiano e a confronto con lo staff tecnico

Staff tecnico da una parte e giocatori dall’altra. A fare eccezione sul campo di Moena è Riccardo Saponara che si confronta con lo staff, probabilmente facendone parte in modo ideale. In un ‘doppio ruolo’: giocatore e uomo di riferimento di Italiano nello spogliatoio. Saponara - scrive La Nazione - è l’anello di congiunzione fra due mondi dentro la Fiorentina .

Saponara ha scelto di legare la propria avventura professionale al cammino di Italiano. Stima reciproca altissima e la decisione di accettare un rinnovo annuale, a fronte di proposte da altre squadre (Lazio compresa). Un investimento per il futuro, ma anche nel presente Ricky sarà funzionale, rientrando nel pacchetto dei giocatori ‘multiruolo’ che Italiano ha intenzione di sfruttare. Fra gli esterni avanzati, è quello che ha più capacità di lettura tattica, proponendosi fra le linee o addirittura interpretando il ruolo di mezz’ala. Il suo mestiere non è quello di far gol, ma nella scorsa stagione ne sono arrivati 3, più 3 assist.