Salernitana-Fiorentina: attesi circa 350 tifosi viola all’Arechi

Salernitana-Fiorentina non vedrà una cornice di pubblico da grandi occasioni. Se il tifo di casa sembra unito nel protestare nei confronti della scellerata stagione del club di Iervolino disertando lo stadio nei prossimi appuntamenti casalinghi, anche i numeri provenienti da Firenze non parlano certo di esodo. Saranno infatti circa 350 i tifosi viola che scenderanno a Salerno per quella che da calendario (in attesa di capire quando si recupererà il match con l'Atalanta) è la terzultima trasferta in campionato. A loro si aggiungeranno i poco più di 2400 salernitani che hanno comprato il biglietto più una parte degli abbonati (10596 gli stagionali) per un Arechi che si prospetta da record negativo in stagione. Lato Fiorentina, cifre contenute anche per la successiva trasferta, quella di Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: a causa della capienza contingentata di un Gewiss Stadium ancora in ristrutturazione, a fronte di una richiesta doppia, saranno solo 500 (il massimo consentito nel settore ospite) i supporters viola presenti mercoledì sera nella casa dell'Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.