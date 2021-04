Roma, Sarri pronto a prendere il posto di Fonseca

Il tecnico ex Juve è in pole per sostituire l'allenatore portoghese

Se il Manchester United può cambiare l’immagine e il valore del lavoro svolto da Fonseca in questi due anni giallorossi, difficilmente però potrà cambiarne il futuro, si scrive su La Gazzetta dello Sport. La Roma – salvo clamorosi colpi di scena – ha infatti deciso di voltare pagina. E su quella nuova, c’è scritto in grande il nome di Maurizio Sarri. È lui, infatti, il primo nome sul taccuino di Tiago Pinto. In questi giorni l’agente di Sarri – Fali Ramadani – è in Italia, anche per sistemare il futuro del suo assistito. Tecnicamente Sarri è ancora legato alla Juventus, visto che il suo contratto scadrà a giugno ma c’è un’opzione per il prolungamento di un altro anno a 7 milioni di euro. A meno che la Juventus non paghi prima una penale da 2,5 milioni di euro. Facile e molto probabile che tra i due contendenti si trovi un accordo, visto che in fin dei conti conviene ad entrambi. Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione-Sarri. Il tecnico dal canto suo è convinto del progetto giallorosso e ritiene che la rosa allo stato attuale sia già di alto livello.