Roggi: “La Fiorentina sa tirar fuori il meglio da certe sfide, non farà la vittima”

Su La Nazione leggiamo una breve intervista all’ex viola Moreno Roggi, che contro il Milan ha esordito in Serie A e ha vinto una Coppa Italia (3-2, nel 1975). Roggi ammette dunque di essersi sempre trovato a proprio agio contro i rossoneri, cosa che forse non accadrà ai ragazzi di Prandelli domani: “La Fiorentina, però, non la vedo come vittima sacrificale. In queste partite sa tirare fuori il meglio“. Il Milan, secondo Roggi, non è solo Ibrahimovic, anche se lo svedese è per il Diavolo quello che Ribery è per i viola. “Vlahovic ha numeri tecnici e stazza per un futuro importante, Prandelli ha fatto in poco tempo un ottimo lavoro, soprattutto su di lui, Eysseric e Quarta”.