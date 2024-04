Ritorno nella città della tragedia. E la Fiorentina cambia albergo

Da quel maledetto 17 marzo il mondo viola non è più lo stesso. Lo si percepisce nella quotidianità, nella presenza che poi è diventata assenza. Quella di Joe Barone, che proprio in Lombardia ha vissuto le sue ultime ore di vita insieme alla squadra. Ieri la Fiorentina è tornata a Bergamo. Di uguale all’ultima volta non c’è niente, nemmeno l’albergo sede del ritiro. L’obiettivo è rimanere tranquilli, lucidi quanto basta. Ognuno dentro di sé troverà le motivazioni per dare il possibile e l’impossibile proprio in memoria di Joe. Che nel gruppo nessuno ha dimenticato. Pochi giorni fa la celebrazione al Viola Park nella Cappella di Santa Caterina, a un mese esatto dalla scomparsa. C’erano tutti, calciatori e dipendenti. Tutta la famiglia Barone era presente giovedì al ‘Franchi’ contro il Viktoria Plzen, nella prima europea senza il direttore generale. Il legame resta a doppio filo. Basti pensare che Pietro, Salvatore e Giuseppe Barone (i tre figli maschi di Joe) erano presenti al seguito della squadra a Salerno. La squadra questa vicinanza la sente eccome. Lo riporta La Nazione.