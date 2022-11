Rinnovi: quasi fatta per Bonaventura, riflessioni su Venuti e Saponara

SAPONARA E VENUTI

Dopo il rinnovo di un anno, arrivato nel giugno scorso, resta da capire se la Fiorentina sarà disposta a scommettere ancora su un classe 1991, le riflessioni sono in corso come del resto sta avvenendo per un prodotto del vivaio come Venuti. Se per gli altri la prima parte di stagione ha evidenziato luci e ombre nel caso del terzino destro la società si sarebbe presa un momento di riflessione, indotta da qualche errore di troppo e pure dalle scelte del tecnico che in quella zona del campo, in assenza di Dodò, ha talvolta preferito a Venuti la via dell’adattamento sulla sinistra di Terzic.