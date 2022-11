Rinnovi di contratto, 60 giorni decisivi. 2023 e 2024, il punto sulle scadenze

La Nazione fa una panoramica sui contratti da rinnovare in casa Fiorentina, accordi da prendere in esame una volta terminato il mercato di gennaio. Prima quelli che terminano nel 2023: si tratta di tre calciatori legati da anni al club viola. Jack Bonaventura e Riccardo Saponara sono due fedelissimi di Italiano, il primo ha già mandato segnali di voler chiudere la carriera in viola e il secondo è abituato a rinnovare anno per anno, in base alle sensazioni e al rendimento. E poi c’è Lorenzo Venuti, un altro che vorrebbe restare. Gollini e Barak, i prestiti, sono due situazioni a parte, ma uno va verso l'addio e l'altro può trasformare il diritto in obbligo di riscatto con le prestazioni.