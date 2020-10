Rilancio per Kouamé, che vuole riprendersi il posto perso in attacco

L’avvio di campionato di Christian Kouamé è stato da titolare fisso. Prima il Torino, contro il quale ha avuto tante occasioni e ha dovuto fare i conti con l’imprecisione e i miracoli di Sirigu; poi l’Inter, colpita nei primi minuti ma non battuta; e poi la Sampdoria, ma contro i blucerchiati il ragazzo ivoriano ha approfittato dell’assenza di Ribery. Da lì il posto da titolare lo ha perso. Contro Spezia e Udinese è toccato a Vlahovic, contro il Padova a Cutrone. E sebbene l’ex Milan sembri ancora dietro Kouamé nelle preferenze di Iachini, c’è del terreno da recuperare. Il Corriere dello Sport-Stadio annuncia l’inversione di tendenza e l’occasione che avrà a disposizione l’attaccante africano, deciso a non sbagliare dopo la palla persa che ha portato al secondo gol dell’Udinese sei giorni fa. In settimana Kouamé ha recuperato credito ed è pronto all’esame Roma.

