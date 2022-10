Riecco la Lazio, dove iniziarono i problemi. Dopo Jovic serve recuperare Cabral

Se la Fiorentina è davvero in ripresa, lo si vedrà domani sera contro la Lazio, otto mesi dopo l0 0-3 casalingo alla prima partita dopo la cessione di Vlahovic alla Juve. Come scrive La Nazione, quel giorno i viola innescarono un pressing spaziale, finito il quale la Lazio riuscì a dilagare, ma soprattutto iniziarono i problemi in attacco che la squadra di Italiano si porta ancora dietro. Il vero tormentone è cominciato in questa stagione, quando la Fiorentina ha aumentato l’orizzontalità perdendo confidenza con i tiri nello specchio della porta.