Ribery-Samp destino avverso, nuovo forfait del francese

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, niente da fare per Franck Ribery. Nemmeno convocato per la gara di oggi a Genova. Vedi la Samp e poi non giochi, verrebbe da dire, il francese anche nella partita di andata contro la compagine di Ranieri dovette dare forfait. Era un’altra Fiorentina: basti pensare che nel finale fu Federico Chiesa a sfiorare il pari colpendo il palo. Ma adesso come allora, l’assenza del francese indebolisce non poco la squadra viola. Creando una vera e propria voragine nella sostituzione. Il favorito è Eysseric, che di certo non fa entusiasmare il tifo Viola, ma tra i candidati è quello ritenuto più adatto da Prandelli.

Bucchioni: “Ribery campione, ma deve essere la ciliegina. Se fa tutto lui non ci siamo”