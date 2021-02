Ribery o Eysseric? La qualità della Fiorentina è sempre francese

È questione di Francia, comunque la si giri, la qualità da dare all’attacco della Fiorentina e nella fattispecie il supporto necessario (anche) a Vlahovic negli ultimi sedici dove c’è bisogno di incrementare assist e palloni giocabili al centravanti serbo. Sarà Franck Ribery ad avere questo compito e la squadra viola è in mani sicure per i motivi che tutti conoscono, ma se Prandelli in extremis dovesse avere un “ripensamento”, allora toccherà ad Eysseric che del tecnico ha sempre avuto massima fiducia e dalla sua ha aggiunto il gol e la buona prestazione contro lo Spezia. Lo riporta l’edizione di Stadio in edicola oggi.

