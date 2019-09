Ribery sfida Ronaldo: 56 titoli in campo sabato

Franck Ribery sta ritrovando la miglior condizione: l’amichevole col Perugia ha contribuito ad aumentare il minutaggio, e l’esterno francese punta deciso ad una maglia da titolare sabato contro la Juventus, tra le cui fila troverà Cristiano Ronaldo, asso da 30 titoli. Ribery ne ha vinti 26, dei quali 24 col Bayern Monaco, incluso un triplete, impresa mai riuscita al portoghese. Certo, Franck non è arrivato per gareggiare con altri campioni, ma per aiutare la Fiorentina; e ce n’è bisogno, dopo un inizio stentato. I viola potranno recuperare anche grazie ai suoi assist e gol, da titolare o ancora a partita in corso. Insomma, Ribery vuol dimostrare che non è stata una scelta sbagliata ripercorrere a ritroso i passi di Luca Toni – dal Bayern alla Fiorentina – e, agli ordini di Montella, è pronto a scatenarsi e a infiammare i cuori viola. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

LEGGI – MONTELLA E LA JUVE, L’AEROPLANINO SA COME SI FA