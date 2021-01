Riapertura stadi, l’AD della Lega spinge per la primavera: “Solo vaccinati? Perché no”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le parole dell’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che alla presentazione della finale di Supercoppa Italiana, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia, ha assicurato di combattere in tutti i modi per la riapertura degli stadi, con pudore e rispetto, appena sarà possibile. “Ci sono tante modalità possibili per avere più di mille spettatori: gli ampi spazi dello stadio consentono il distanziamento. Magari uno stadio aperto ai soli vaccinati per iniziare? Perché no, è un’ipotesi auspicabile“.

Intanto Duncan va al Cagliari: oggi i sardi attesi a Firenze per chiudere