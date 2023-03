Repubblica – Ricordare Astori è un bisogno di appartenenza

Sulle pagine di Repubblica, Carlo Sorrentino spiega l'importanza di continuare a ricordare Davide Astori, ex capitano viola

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo un commento a firma Carlo Sorrentino, che fa un passo indietro rispetto agli ultimi giorni, spostandosi sul match con il Milan. Non si parla di campo, bensì di spalti e atmosfera: al minuto 13 la partita si è interrotta per ricordare Davide Astori, ma questa volta è stato diverso dal solito, essendo precisamente il quinto anniversario della sua prematura scomparsa.